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Antalya-Konya Yolunda Kar Çalışmaları Başladı

ANTALYA-KONYA KARA YOLUNDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ulaşımın aksamaması için ekipler, çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Antalya’da sıcak hava yerini karlı hava koşullarına bırakmış durumda. Sabah saat 08.00 sıralarında başlayan kar yağışı, Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden Seydişehir’e kadar olan bölgede etkili oldu.

ULAŞIM İÇİN HIZLI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Yağışla birlikte Antalya-Konya karayolu ekipleri, Alacabel’de ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yoğun bir çalışma başlattı. Bölgedeki iş makineleri, kar temizleme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor. Yerde kar kalınlığının yer yer 5-10 santimetreye ulaştığı ve trafikte herhangi bir aksama yaşanmadığı bildiriliyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri her ihtimale karşı yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

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