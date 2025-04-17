Antalya- Konya Yolunda Kaza Meydana Geldi

ANTALYA KONYAYOLUNDAKİ KAZA

Antalya ile Konya karayolunda gerçekleşen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya-Konya karayolu İbradı kavşağında meydana geldi. Antalya yönüne giden 42 YK 518 plakalı Opel marka otomobil, İbradı kavşağına yaklaşırken İbradı yönünden gelen Manolya T. idaresindeki 34 DNH 015 plakalı Skoda marka otomobille çarpıştı.

GELEN EKİPLER YARALILARI KURTARDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, 34 DNH 015 plakalı araçta sıkışan sürücü Manolya T. ve araçta bulunan Tahir T.’yi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Akseki Devlet Hastanesi, ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.