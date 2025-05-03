Antalya Kule Saati Doğru Çalışmıyor

ANTALYA’DAKİ TARİHİ SAAT KULESİ RESTORE EDİLDİ

Antalya’nın önemli simgelerinden biri olan burçlar üzerine inşa edilen tarihi saat kulesindeki saatler, güncel zaman diliminden geride kalıyor. Son günlerde saatlerin tamamen durduğu ve çalışmadığı gözlemlendi. Kaleiçi girişinde yer alan bu yapı, Helenistik Dönem’e ait burçların üstüne inşa edilirken, kule kısmı Bizans Dönemi’nde yapıldı. 1900’lü yılların başında ise saat kulesi olarak düzenlendi. 2023 yılında, saatin restorasyon çalışmaları başlatıldı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VE BULGULAR

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi’nin denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esin Kuleli öncülüğünde hazırlanan projeye Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı verildi. Projeye 3 milyon 600 bin TL’lik bir ödenek harcandı. Uygulama sırasında, kulenin 22 metre yüksekliğindeki saatlerin orijinal olmayan parçalarla değiştirildiği ve orijinal saatlerin muhtemelen çalındığı belirlendi. Yeni takılan plastik saatleri tutmak için kullanılan demirlerin ise tarihi yapıya zarar verdiği anlaşılınca, restorasyon sürecinde uzman saat ustası Recep Gürgen ile iletişime geçildi. Gürgen, 1900’lü yıllardaki orijinal saatlere uygun bir modelin onarımını gerçekleştirdi.

GEÇERSİZ ZAMAN DİLİMİ VE PROBLEMLER

Restorasyon sonrası yerine yerleştirilen saat ve mekanizması, vinç yardımıyla saatin bulunduğu kuleye montajı yapıldı. Ancak, saatlerin zaman içerisinde doğru çalışmadığı ve yaklaşık 30 dakika geride kaldığı ortaya çıktı. Kesintisiz güç kaynağına bağlanmayan saat, elektrik kesintileri sebebiyle durma sorunları yaşadı. Son günlerde ise saatlerin tamamen durduğu gündeme geldi.