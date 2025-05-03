Antalya Kulesi Saatleri Geride Kaldı

ANTALYA’DAKİ TARİHİ KULEDEKİ SAATLERİN PROBLEMLERİ

Antalya’nın önemli sembollerinden biri olan, asırlarca varlığını sürdüren burçlar üzerine inşa edilen tarihi kuledeki saatlerin bir süre güncel zaman diliminden geri kaldığı gözlemleniyor. Son günlerde saatlerin tamamen durması dikkat çekiyor. Kaleiçi girişinde yer alan ve Helenistik Dönem’e tarihlenen bu yapının kule kısmı, Bizans Dönemi’nde inşa edilmiş ve 1900’lü yılların başında saat kulesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2023 yılında yapıya yönelik restorasyon çalışmaları başlatıldı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VE SAAT PROJESİ

Bu restorasyon süreci, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi’nin denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esin Kuleli tarafından hazırlanan bir proje çerçevesinde gerçekleştirildi. Proje, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayı ile hayata geçirildi ve geçen sene tamamlandı. Projede toplam 3 milyon 600 bin TL harcandı. Restorasyon sürecinde kulenin yüksekliği 22 metre olmasına rağmen, saatlerin orijinal olmadığı ve önceden çalınmış olabileceği tespit edildi. Yerine kullanılan plastik saatleri tutturmak için yapılan demirlerin, tarihi yapıya zarar verdiği belirlendi.

SAATİN DİĞERPROBLEMLERİ VE ÇALIŞMA SÜRECİ

Saatlerin tamir edilmesi için saat ustası Recep Gürgen ile çalışmalara başlandı. Gürgen, 1900’lü yıllardaki orijinal saat örneğine uygun bir tasarım üzerinde çalıştı ve bir koleksiyonerin bağışladığı saatin tamiri gerçekleştirildi. Ancak, saatin iç mekanizması vinç ile kuleye yerleştirildikten sonra, saat yaklaşık 30 dakika geride kalmaya başladı. Kesintisiz güç kaynağının olmaması ve zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle saat, yaklaşık 5 aydır yanlış zaman bilgisi veriyor. Son günlerde ise saatlerin tamamen durduğu gözlemlendi.