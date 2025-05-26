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Antalya Kumluca’da Orman Yangını Çıktı

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ANTALYA’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkiinde, saat 15.30 sıralarında bir orman yangını meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi ile birlikte, bu bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Havadan bir helikopterle, karadan ise 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi kullanılarak yangına müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, yaklaşık 45 dakikalık bir süre sonunda kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık bir alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

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