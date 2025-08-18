Antalya Manavgat’ta Kadın Yaralandı

KAZA HABERİ
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı ATV sürücüsü kadın yaralandı. Olay, Aşağı Hisar Mahallesi’nde Mithatpaşa ve Orhangazi Caddelerinin kesişiminde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Orhangazi Caddesi’nden çıkan Sinan A., kullandığı 07 BIU 737 plakalı otomobille kavşak sistemine girdiğinde, Demokrasi Bulvarı istikametine doğru giden Gülten A., 07 BJH 097 plakalı ATV’sine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV’den fırlayan Gülten Akış, otomobilin camına kafasını çarparak yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. ATV sürücüsü Gülten A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın detayları hakkında yetkililerin incelemeleri sürüyor.