Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

AV SEZONU AÇILIYOR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2025-2026 av sezonu başladı. Balıkçılar, “Vira bismillah” diyerek denize açılırken, Kaymakam Selami Korkutata da ilçedeki balıkçıları ziyaret ederek onlara bereketli bir sezon dileklerinde bulundu. Türkiye genelinde su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla başlamış durumda. Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında yoğun bir av faaliyeti gözlenirken, Gazipaşa’da da balıkçılar sezonu açma heyecanını yaşadı.

BAŞKANLIK ZİYARETİ

Kaymakam Selami Korkutata, sezonun ilk gününde balıkçılarla bir araya geldi. Limanda yapılan buluşmada Korkutata, “Bereketli bir sezon geçirmenizi diliyorum” ifadesini kullandı. Daha sonra kent merkezindeki balıkçı tezgahlarını ziyaret eden Korkutata, esnafla sohbet ederek sezon hakkında bilgi aldı. Av yasağının sona ermesi neticesinde Gazipaşa’daki tezgahlarda hareketlilik meydana geldi.

PESİNLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Sezonun ilk gününde tezgahlarda en çok görülen balık türleri arasında girida, iskaroz, plaka ve mercan yer aldı. Vatandaşlar, av sezonunun açılmasıyla taze balıkla buluşmanın sevincini yaşıyor. Gazipaşa Balıkçı Kooperatifi’ne kayıtlı 14 balıkçının faaliyet gösterdiği ilçede, merkezde 6 balıkçı dükkanının hizmet verdiği bilgisi paylaşılıyor. Sezon süresince, denizden elde edilen ürünlerin miktarı ve fiyatlarının vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

