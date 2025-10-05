Antalya’nın Kaş’ında Yörük Şenliği Coşkuyla Yapıldı

YARIŞMALAR VE GÖSTERİLER

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Yörük Şenliği’nde pek çok yarışma yapıldı. Kınık Mahallesi’nde gerçekleştirilen şenlikte, halk oyunları gösterileri ve yöresel müzik dinletilerine yer verildi. Kınık Mahallesi meydanındaki etkinlik, sabah erken saatlerde başlayan hazırlıklarla gün boyunca devam etti.

EĞLENCE DOLU ANLAR

Festival çerçevesinde “En gösterişli pala bıyık” ve “Domates yeme” yarışmaları ilgi çekti. İki yarışma da oldukça eğlenceli görüntülere sahne oldu. Jüri tarafından en gösterişli pala bıyık ödülü, bıyıklarına 20 yıldır özenle baktığını ifade eden Bahri Kebapçı’ya verildi.