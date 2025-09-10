Antalya’nın Yeni Emniyet Müdürü Zaimoğlu

ANTALYA’YA YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ATAMASI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne yeni bir isim atandı. Göreve başlayan Sabit Akın Zaimoğlu, artık şehrin yeni emniyet müdürü oldu. Peki, Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?

DR. SABİT AKIN ZAİMOĞLU’NUN KARIYERİ

Yeni Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, kariyeri boyunca birçok başarılı çalışmadan dolayı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik makamlarınca çeşitli takdirname belgeleriyle ödüllendiriliyor. Zaimoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2 Ağustos 2023 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 1988 yılında Polis Koleji’nden ve 1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra, İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda çeşitli rütbelerde istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde görev yapmıştır.

ULUSLARARASI GÖREV DENİMİZİ

Dr. Zaimoğlu, kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkede görevlerde bulunarak uluslararası deneyim kazanmıştır.