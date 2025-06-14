Antalya, Organ Bağışında Öncü İl

ANTALYA ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYONU FAALİYETLERİ

Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar illerini içeren Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi, beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ bağışı alınma sürecini yürütüyor. 2025 yılının ilk beş ayı itibarıyla, Türkiye genelinde 225 aileden organ bağış izni alındı. Geçen yılın aynı döneminde, organ bağışı için sadece 30 aile izni alabilen merkezi bu yıl, 5 ay içinde 36 aile iznine ulaşmayı başardı. Bu süreçte 28 organ çıkarım organizasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Nakledilen organlar ile birçok hasta yeniden yaşama tutundu. Bu yıl şimdiye kadar 50 böbrek, 26 karaciğer, 3 akciğer ve 7 kalp nakli gerçekleştirildi. Nakledilen organlardan bazıları bölgedeki hastalar için kullanılırken, diğerleri ihtiyaç doğrultusunda değişik illere ve deprem bölgesine gönderildi.

BAĞIŞ ORANINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Gözde Özge Ertürk, “Aile bağışı oranlarımız geçen yıla göre artış gösterdi. 28 organ çıkarımı organizasyonunu başarıyla tamamladık. Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uçaklarını, 112’nin ambulans ve helikopterlerini, UMKE araçlarını organ nakli için yapılan sevklerde kullanıyoruz. Bu yıl şu ana kadar kadavradan 50 böbrek nakli, 26 karaciğer nakli, 3 akciğer nakli ve 7 kalp nakli yapılmasını sağladık” şeklinde konuştu.

ORGAN BAĞIŞI VE YÜCE GÖNÜLLÜLÜK

Türkiye genelinde aile izinli bağış sayısında Antalya bölgesinin ilk sırada yer aldığını ifade eden Ertürk, “Tüm bu başarıları, hayatını kaybedenlerin ailelerinin gösterdiği yüce gönüllülük sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Organ bağışı sadece bir organ verme meselesi değil, aslında bir hayat bağışıdır. Ölümden sonra dahi bir parçanız yaşamaya devam edebilir, başka hayatlara can olabilir. Antalya olarak, aile izni sayısında Türkiye birincisiyiz. Milyon nüfus başına düşen bağış sayısında da Türkiye ikincisiyiz. Organ bağışı aslında bir vasiyettir. Bağış yapmayı düşünen kişilerin kararlarını aileleriyle paylaşmaları büyük önem taşıyor” diyerek düşüncelerini aktardı.