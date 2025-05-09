“Antalya Orman Etkinliği Farkındalık Yaratıyor.”

ETKİNLİK HAKKINDAKİ DETAYLAR

Antalya’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonuyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından “Orman Benim” adıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Valilikten gelen bilgilere göre, etkinlik orman yangınlarının önlenmesi için farkındalık oluşturmağa yönelik düzenlendi. Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’nin yer aldığı ormanlık alanda, yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar ve çevreye atılan atıklar, vatandaşlar ile birlikte temizlendi.

VALİ HULUSİ ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

Etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin, Antalya’nın orman varlığı açısından Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Şahin, “Türkiye’nin toplam orman rezervinin yüzde 5’i Antalya’da bulunuyor” diyerek sözlerine başladı. Daha sonra, “Arazilerimizin yarıdan fazlası ormanlarla kaplı ve bunlar vasıflı, zümrüt yeşili, harika ormanlardan oluşuyor. Bu ormanların varlığı Antalya’yı adeta bir yeryüzü cenneti haline getiriyor” şeklinde devam etti. Ancak, bu güzelliklerin kaybolma riski bulunduğunu belirten Şahin, bunun en büyük nedeninin küresel ısınma olduğunu vurguladı.

ORMAN GİRİŞLERİNE YENİ DÜZENLEME

Vali Şahin, 1 Mayıs’tan itibaren belirlenmiş güzergahlar dışındaki ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlattı. Sadece doğa yürüyüşü rotaları ile belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından belirlenen mesire alanlarına girişe izin verildiğini aktardı. Her geçen gün orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Şahin, bu ormanların asıl emanetçilerinin gençler olduğunu vurguladı. Ayrıca, Antalyalı vatandaşların ormanlara karşı duyarlı olmaları gerektiğini belirtti ve “Ormanlara ateşle yaklaşmamalı, çöplerini bırakmamalı ve karşılaştıkları atıkları temizlemelidir” ifadesini kullandı.