Antalya Ormanlarındaki Böcek Tehdidi Büyüyor

ANTALYA’DA ORMANLARDA BÖCEK SALGINI

Antalya’da yağışların azlığı ve sıcaklık nedeniyle ormanlarda hızla yayılmakta olan zararlı böcekler, ağaçları kurutmaya başladı. Boyları 3-4 milimetre olan bu böcekler, ağaçların tepe noktasından girdikten sonra sadece 15 gün içinde tamamen kurutabiliyor. Kuruyan ağaç sayısının 5 binden 20 bine ulaşmasından endişe ediliyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, “Sağlam ağaçların kurtarılması için hasta ağaçların kontrollü şekilde tasfiye edilmesi gerekiyor. Bölgenin doğasının korunması için hızla hareket ediyoruz. Bu işin daha fazla yayılmaması için ciddi çalışıyoruz” diyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU

Küresel iklim değişikliği, mevsimler arası sıcaklık farkını en aza indirmenin yanı sıra yağış miktarını da büyük ölçüde düşürüyor. Yağışların azalması, azalan su seviyesini büyük sorun haline getirirken, bu durum yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Antalya’da 1 milyon 177 bin 241 hektar orman alanı bulunuyor. Bu alanlarda sıcaklık ile yağış azlığı nedeniyle özellikle kızılçam ağaçlarında kuruma hızla yayılıyor.

BÖCEKLERİN SALGINI DEVAM EDİYOR

Kuruyan ağaçların durumunu kötüleştiren zararlı böcek türleri arasında Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus), büyük orman bahçıvanı (Tomicus piniperda) ve ince dal kabuk böceği yer alıyor. Bu böcekler, ağaçların tepe noktalarından girerek kabuk boyunca ilerliyor ve köklerine kadar ulaşabiliyor. Susuz kalan ağaçların direncinin düşmesiyle zararlı böcekler 15 günde tamamen kurutma sürecine giriyor. Özellikle Antalya’nın batısındaki ormanlarda yoğun görülen kuruma için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan uzmanlar yerinde inceleme yaparak rapor hazırladı. Mücadele amacıyla ormanlık alanlarda çeşitli tuzaklar kurularak zararlı böceklerin tuzağa çekilmesi çabası sürüyor. Tuzaklara rağmen böceklerin yayılımı devam ediyor ve şu ana kadar tespit edilen 5 bin ağacın kuruduğu bildiriliyor.

KONTROLLÜ TASFİYE VE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ağaçların kurumasıyla ilgili tek bir neden olmadığını belirtiyor. Böceklerin yoğun ürediğini ve küresel ısınma ile yağışların yetersiz olması nedeniyle ağaçların direncinin düştüğünü ifade ediyor. Kaymakam Solmaz, “Zararlı böcekler bu koşullarda daha fazla ürüyor. Mücadelesi zorlaştı. Kemer’de 200 tuzak kuruldu ama sadece buraya has bir sorun değil. Antalya bölgemiz genelinde bu sorun tespit edildi” diyor. Bazı ağaçların kurtarılamaz durumda olduğu için kesilmesi gerektiğinden bahsediyor. “Sağlam ağaçların kurtarılması için hasta ağaçların kontrollü şekilde tasfiye edilmesi gerekiyor. Bölgenin doğasının korunması için hızla hareket ediyoruz. Bu işin daha fazla yayılmaması için ciddi çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, çalışma yapılan alanlarda hemen yeşillendirme ve ağaçlandırma projelerinin planlandığını da ekliyor. Kemer’de ormanlara bakıldığında gözle görülür şekilde kuruyan ağaç sayısının hızla arttığı dikkat çekiyor.