Antalya OSB Başkanı İncelemelerde Bulundu. Yatırımlar, Sanayi Kapasitesini Artıracak. Modern Kreş, Aile Yaşamını Destekleyecek. Güçlü Gelecek İçin Çalışıyoruz. Altyapı Projeleri 9 Ayda Tamamlanacak. Sosyal Yatırımların Önemi Vurgulandı.

PROJELERİN YERİNDE İNCELEMESİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, halen yapımı süren kreş ve gündüz bakımevi binasıyla 5. tevsi alanı yol ve altyapı inşaatlarına yönelik incelemelerde bulundu. Hasanali Gönen, Başkan Vekili Yiğit Budak ve Bölge Müdürü İlhan Metin ile birlikte bölgede devam eden önemli altyapı ve sosyal projeleri yerinde değerlendirdi. Gönen’in denetlediği projeler arasında, Antalya OSB 5. tevsi alanı yol ve altyapı inşaatı ön plana çıkıyor. Bu stratejik yatırım, bölgenin sanayi kapasitesini artırmayı hedefliyor. Projenin yaklaşık 43 hektarlık bir alanda hayata geçmesiyle, 30’a yakın sanayi parseline ulaşım ve altyapı hizmetleri sağlanacak.

İNŞAAT DETAYLARI VE HEDEF

Proje kapsamında toplamda 6,5 kilometre içme suyu hattı, 4 kilometre kanalizasyon hattı, 3 kilometre yağmur suyu hattı, 3,5 kilometre elektrik hattı ve 3 kilometre telekomünikasyon hattı inşa edilecek. Bunun yanı sıra, proje içerisinde 5 adet elektrik dağıtım merkezi, 1 adet atıksu terfi merkezi, 3 kilometrelik yol yapımı ve 2,5 kilometrelik çevre duvarının inşaatı da yer alıyor. Nisan ayında başlanan bu yatırımın 9 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ PROJESİ

Başkan Gönen’in incelediği bir başka önemli proje ise kreş ve gündüz bakımevi binası oldu. Modern eğitim ve bakım standartlarına uygun inşa edilen kreş binasında toplam 9 sınıf, her biri 37 metrekare büyüklüğünde, 38 metrekarelik çok amaçlı bir salon ve 77 metrekarelik bir yemekhane bulunuyor. Ayrıca, çocukların vakit geçirebileceği yaklaşık 800 metrekarelik açık alanda çeşitli oyun alanları ve atölyeler mevcut.

GELECEK İÇİN YATIRIM YAPILIYOR

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, yürütülen projelere dair yorumunu şöyle ifade etti: “Antalya OSB olarak yalnızca sanayi üretimine değil, bölgenin sosyal, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına da bütüncül bir yaklaşımla yatırım yapıyoruz. 5. tevsi alanı ile yeni sanayicilerimize hazır parseller sunarken, kreş ve gündüz bakımevimiz de çalışanlarımızın aile yaşamını destekleyecek önemli bir sosyal yatırım olarak öne çıkıyor. Altyapıdan eğitime, çevreden sosyal hayata kadar güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”