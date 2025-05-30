Antalya OSB’den Gelen Heyetle 162 Görüşme

ANTALYA OSB’DE ALIM HEYETİ GÖRÜŞMELERİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, dış ticaret ağını genişletme amacına yönelik olarak Irak’ın Süleymaniye kentinden gelen alım heyeti ile 162 yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor. Antalya OSB, Alım Heyeti Programları kapsamında Süleymaniye’den gelen 14 kişilik iş insanı heyetini ağırladı. İki gün süren program, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen’in ev sahipliğinde açılış toplantısıyla başladı. Toplantının ardından heyet, Bahar Hindi, CW Enerji ve PSL Elektronik gibi firmaların tesislerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sayesinde heyet, firmaların üretim süreçleri hakkında doğrudan bilgi aldı.

B1B GÖRÜŞMELERİ VE FIRMALAR

Programın ikinci gününde, birebir iş görüşmeleri (B2B) ve ek tesis ziyaretleri düzenlendi. Süleymaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahman Othman Hama Tall başkanlığındaki heyet, Antalya OSB’deki 39 farklı firmayla doğrudan ihracat odaklı görüşmeler yaptı. İnşaat-yapı, gıda, tarım, enerji, makine, mobilya ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren Iraklı iş insanlarıyla, toplam 162 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca heyet, ilgilendikleri ürünlerin üretim süreçlerini yerinde incelemek üzere toplamda 11 firmayı ziyaret etti.

Program sonunda konuşan Hasanali Gönen, “İhracat kapasitemizi artırmak ve firmalarımızı yeni pazarlara açmak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu. Gönen, “Süleymaniye’den gelen kıymetli heyeti Antalya OSB’de ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gerçekleştirilen 162 iş görüşmesi, bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Görüşmelerin olumlu çıktılar verdiği bilgisine ulaştık” dedi. Gönen, Irak’a ihracat yapacak firma sayısının artacağını ve bu süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

İŞ BİRLİĞİ VE YATIRIM FIRSATLARI

Süleymaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahman Othman Hama Tall, Antalya OSB’nin misafirperverliğine övgüde bulunarak, “Antalya OSB, güçlü üretim altyapısı ve çeşitli sektörlerdeki sanayi yetkinliğiyle bizleri etkiledi” ifadelerini kullandı. Tall, ortaklıklar kurmak ve iki taraflı ticaret hacmini büyütmek istediklerini belirtti. Süleymaniye’nin Türk sanayicileri için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Tall, iş birliğine açık olduklarını ve bu güzel başlangıcın devamını istediklerini iletti.

SÜLEYMANİYE ZİYARETİ PLANI

İki günlük program boyunca sağlanan verimli temasların ardından, Antalya OSB Yönetimi, iş birliklerini daha ileriye taşımak için Süleymaniye’ye bir ziyaret planladıklarını açıkladı. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmini artırmak ve ihracata dayalı ekonomik gelişimi desteklemek için önemli bir adım olacağı kaydedildi.