Antalya Pastacılar Odası Başkanı Üre, 3 Ölü

ANTALYA PASTACILAR ODASI BAŞKANI’NIN TRAGİK OLAYI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde meydana gelen bir tartışmanın ardından yanında çalışan Elif Kılıç ve ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Kılıç ve Fırat hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası Üre, kısa süre içerisinde otomobilinde tabancasıyla kendine ateş ederek intihar etti. Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesindeki bir pastanede gerçekleşti.

ELİF KILIÇ VE HASAN FIRAT’IN TRAJİK KAYBI

Kerim Üre’nin çalıştığı pastanede, Elif Kılıç ve Hasan Fırat masada sohbet etmeye başladı. Kısa bir süre sonra sebepsiz yere aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ses seviyesinin yükselmesi üzerine Kerim Üre, olaya müdahale ederek masaya geldi. Üre ile Hasan Fırat arasında da belirli bir zaman diliminde sözlü tartışma yaşandı. Gerginlik hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere yığılırken, açılan ateş sonucu Elif Kılıç da vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI, AMA KURTARILAMADI

Olayın ardından Kerim Üre olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Sağlık görevlileri, yerde yaralı halde kalan Elif Kılıç ve Hasan Fırat’a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Kılıç ve Fırat’ın durumu ağırdı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamlarını yitirdi.

KERİM ÜRE’YE ULAŞILDI, İNTİHAR HABERİ

Geniş çaplı bir arama başlatan polis, Kerim Üre’nin bulunduğu otomobili kısa bir süre sonra Kepez ilçesindeki Habibler Mahallesi’nde park halindeki araçta buldu. Araçta yapılan inceleme sonucunda Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde olduğu tespit edildi. Otomobilin içinde bir tabanca da bulundu. İlk değerlendirmelere göre, Üre’nin kendi silahı ile intihar ettiği düşünülüyor.

POLİSİ İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede, hem de Kerim Üre’nin aracının bulunduğu alanda delil çalışması yaptı. Olayın nedenine dair araştırmaların devam ettiği, görgü tanıklarından ifadeler alındığı ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği bildirildi. Soruşturma süreci sürmekte.