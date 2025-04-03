Antalya Sahilleri Bayramda Tıklım Tıklım Doldu

BAHARDAN YAZA GEÇİŞ

Güneşi gören Antalya’da bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş sahillere akın etti. Denize giren, yürüyüş yapan ve manzarayı seyreden tatilciler, yazdan kalma bir günün tadını çıkardı. Devam eden yağmurların ardından güneşin görünmesiyle Antalya, adeta bahar değil, yaz mevsimini karşıladı. Hava sıcaklığı 18 dereceye, deniz suyu sıcaklığı da aynı seviyeye ulaşınca tatilciler plajlara yöneldi. Kentin simgesi konumundaki Konyaaltı Sahili, kalabalık görüntüsüyle yaz aylarını aratmadı. Bazı tatilciler kumsalda yürürken, bazıları sahil kenarındaki banklarda manzaranın keyfini çıkardı. Deniz kenarında çocuklar çakıl taşlarıyla oynarken, gençler ve aileler denizin serin sularında yüzdü. Bazı kişiler kayalıklardan denize atlayarak eğlenirken, diğerleri denizi izleyip dinlenmeyi tercih etti.

DEPREM BÖLGESİNDEN GELENLER

Antalya’daki tatilciler arasında deprem bölgesinden gelenler de bulunuyordu. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Antalya’ya gelen Nurhan Deveci, kardeşini ziyaret amacıyla geldiği şehirde denize girerek bayramın tadını çıkardığını belirtti. “Antalya’ya daha önce defalarca geldim. Bu kez bayram için geldik. Elbistan’dan, deprem bölgesinden. Hazır fırsat bulmuşken denize girelim dedik. Su serin ama girmeye değer. Dün Olympos’a da gittik. Antalya çok güzel. Her zaman gelinmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı. Nurhan Deveci’nin Antalya’da yaşayan abisi İlhan Deveci ise 35 yıldır şehirde bulunduğunu vurguladı. “Yaz kış, gece gündüz fark etmez, sürekli denize giriyorum. Şu an deniz suyu çok güzel. Dışarıda serin ama deniz sıcak. Yüzmek en iyi spor. İnsan kendini özgür ve mutlu hissediyor. Antalya’da yaşamak gerçekten ayrıcalık. Atatürk’ün dediği gibi, burası dünyanın en güzel cenneti” diye konuştu.

SAHİL PARKLARI DOLUP TAŞTI

Antalya’da sadece deniz değil, sahil parkları ve yürüyüş alanları da dolup taşmış durumda. Bebek arabalarıyla yürüyüş yapan ailelerden, scooterla gezen gençlere ve piknik yapanlardan bisiklet sürenlere kadar herkes güneşin ve tatilin tadını çıkarıyor.