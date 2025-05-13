Antalya Serbest Bölgesi, Ekonomik Büyüme Sağlıyor

ANTALYA SERBEST BÖLGESİNDE TİCARET HACMİ ARTIYOR

Antalya Serbest Bölgesi, 2025 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla ticaret hacminde kayda değer bir artış gösteriyor ve bu durum, hem bölgesel hem de ulusal ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Nisan 2025 sonu itibarıyla, kümülatif ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artışla 396 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı ticaret hacmi ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13’lük bir artışla 106 milyon dolara yükseldi. Türkiye’de kurulan ilk serbest bölgelerden biri olan Antalya Serbest Bölgesi, 38 yıllık köklü bir geçmişe sahip olup üretim firmaları, yat rıhtımı ve yükleme-boşaltma rıhtımlarıyla Türkiye’de eşsiz bir yapı oluşturuyor. Bölgede toplamda 85 firma faaliyet gösteriyor ve bu firmalar arasında 26’sı yabancı sermayeli. Sektörel dağılım ise; 48 yat, 14 elektronik, 4 medikal, 6 makine-inşaat ve 13 diğer sektör şeklinde.

Bölgedeki toplam çalışan sayısı yaklaşık 8 bin kişiyi buluyor ve kadın istihdam oranı yüzde 45 seviyesinde. Antalya Serbest Bölgesi, 2024 yılında 547 milyon dolarlık yurt dışı satışı ile Türkiye genelinde 81 il arasında 29. sırada yer alarak güçlü bir ihracat üssü niteliği taşıyor. 2025 Nisan sonu itibarıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 174 olurken, bu oran Türkiye genelinde yüzde 74 seviyesinde. Nisan ayı itibarıyla bölge, 210 milyon dolarlık ihracatı ile Antalya’nın 756 milyon dolarlık toplam ihracatının (serbest bölgeler hariç) yüzde 27’sini gerçekleştirdi. Ayrıca, ihracatın kilogram değeri de Antalya Serbest Bölgesi’nin Türkiye ortalaması olan 1,5 doların üzerinde bir performans sergilediğini gösteriyor.

YAT SEKTÖRÜNDE LİDERLİK VE KATMA DEĞER

Antalya Serbest Bölgesi, yat sektöründe cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İlk yatırımcının 2000 yılında geldiği ve aynı yıl 3 adet yat imalatı yapılan bölgede, bugün yıllık ortalama 86 adet yat üretimi gerçekleştiriliyor. 176 bin metrekare kapalı alan ve 35 bin metrekare açık alanın yanı sıra, 2 bin ton kapasiteli Ship-Lift, 560 ton kapasiteli Travel-Lift ve 284 metre uzunluğundaki yat bağlama rıhtımıyla Doğu Akdeniz Bölgesi’nin en yüksek kapasiteli yat üretim ve bakım-onarım merkezi konumunda. Türkiye’nin dünya yat imalatında İtalya ve Hollanda’nın ardından 3. sıraya yükselmesinde Antalya Serbest Bölgesi’nin katkısı büyük. Yıllık ortalama 25 teknenin bakım-onarım faaliyetleri, bölgeye önemli bir turizm desteği sağlıyor. Yat imalatı, mobilya, dekorasyon, boya, elektrik-elektronik, otomasyon, kompozit, çelik, makine-ekipman, denizcilik ve taşıma sektörü gibi birçok alt sektörü besleyerek yüksek katma değer oluşturuyor. Bölgede üretilen yatların uluslararası prestijli ödüller kazanması, Antalya Serbest Bölgesi’ni global pazarlarda önemli bir referans noktası haline getiriyor ve ihracatta doğrudan değer artışı sağlıyor.