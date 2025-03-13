Antalya Serbest Bölgesi Ticaret Hacmi Arttı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ’NDEN GELEN VERİLER

Antalya Serbest Bölgesi, yılın ilk iki ayında ticaret hacmini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 197,5 milyon dolara ulaştırıyor. Bu süreç içerisinde imalatı tamamlanan tekne sayısı 18 oldu ve yıl sonuna kadar 50 adedin üzerinde tekne ihracatı yapılması planlanıyor. Dış ticaret hacminin yüzde 52’si OECD ülkeleriyle gerçekleşirken, bu ticaretin yüzde 90’ı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine odaklanıyor. Almanya, İtalya ve Hollanda, bölgenin en önemli ticaret ortakları arasında bulunuyor. Bölge, toplamda 86 firma ile 8 bin 422 kişiye istihdam sağlayarak Antalya ve Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor.

YAT İMALATINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

İmalat sektörünün yüksek maliyetler ve düşük kur nedeniyle sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken ABAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, “Özellikle yat sektöründe 60 metre üstünde yat siparişlerinin imalat sürelerinin uzun olması nedeniyle firmalar fiyat vermekte güçlük yaşıyor. Bununla birlikte bakım ve onarım faaliyetleri Antalya’yı hala bölgesel bir merkez olarak güçlü tutmakta.” ifadelerini kullanıyor. İlk iki ayda imalatı tamamlanan tekne sayısının 18 olduğunu vurgulayan Gürses, yılsonunda 50 adedin üzerinde tekne ihracatı gerçekleştireceklerini tahmin ettiklerinin altını çiziyor. Ayrıca, tekne boylarının her geçen yıl ortalama olarak arttığını görülüyor; bu durum, oluşturulan katma değerin artması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ’NİN GELECEK HEDEFLERİ

Yat bakım-onarım faaliyetlerindeki artışlar, altyapı yatırımları sonrası daha da artabileceği ifade ediliyor. Gürses, “Yer kısıtlamasından kaynaklı sorunları çözdüğümüzde ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabiliriz.” açıklamasında bulunuyor. Antalya Serbest Bölgesi, genel ekonomik zorluklara rağmen ticaret hacmini artırmaya devam ediyor. Ancak, yat imalat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetler, bölgedeki risk unsurları arasında dikkat çekiyor. Bölgedeki firmalar, üretim kapasitesini artırarak ve altyapı yatırımlarını genişleterek uluslararası pazardaki rekabetçiliğini devam ettirmeyi hedefliyor. Tüm bu zorluklara rağmen Antalya Serbest Bölgesi, Türkiye’nin dış ticaretinde güçlü bir oyuncu olmayı sürdürüyor.