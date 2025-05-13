Antalya Serik’te Bot Ve Jet Ski

DENİZDEKİ KAZA VE YARALANMA OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde bir bot ile jet skinin çarpışması sonucu 20 yaşındaki bir genç yaralandı. Boğazkent Mahallesi’ndeki bir otelde su sporları görevlisi olarak görev yapan Yahya Karakaya, sabah saatlerinde jet ski ile denize açıldı. Karakaya’nın ardından arkadaşının da botla peşinden giderek görüntü almak istemesi, ciddi bir kaza ile sonuçlandı.

ÇARPANA PERVANE VE YARALANMA DURUMU

Denizde seyir halindeyken jet ski ve bot çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bot, jet skinin üzerine çıktı. Bu sırada botun pervanesi Karakaya’ya çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrasında sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahale sahilde yapıldıktan sonra genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Antalya’daki bir hastanede tedavi gören Yahya Karakaya’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.