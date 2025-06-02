Antalya Ticaret Borsası (ATB), Hal Endeksi Verilerini Açıkladı

DOMATES, SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDA DÜŞÜŞ VE ARTIŞLAR

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2025 yılı Mayıs ayına ait Hal Endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre, domates, sebze ve meyve kategorilerinde işlem miktarlarında önemli düşüşler yaşanırken, fiyatlarda çarpıcı artışlar kaydedildi. Özellikle meyve fiyatlarında yıllık bazda rekor bir yükseliş dikkat çekti. ATB’nin “Domates, Sebze ve Meyve Endeksleri” verilerine göre, Antalya hallerinde gerçekleştirilen ürünlerde yıllık bazda domates miktar endeksi yüzde 2,68 oranında azaldı, fiyat endeksi ise yüzde 72,50 artış gösterdi. Sebze kategorisinde miktar endeksi yüzde 25,85 azalırken, fiyat endeksi yüzde 41,16 oranında artış kaydetti. Meyve grubunda ise işlem miktarı yüzde 61,92 oranında bir azalış yaşanırken, fiyat endeksi yüzde 93,50 oranında yükseldi.

MAYIS AYINDA DOMATES VE SEBZE İŞLEM MİKTARINDA ARTIŞ

2025 yılı Mayıs ayı verilerini değerlendirildiğinde, domates miktarı bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37 arttı, sebze miktarı ise yüzde 10,35 oranında yükseldi. Ancak meyve grubunda durum daha farklıydı; Mayıs ayında meyve miktarında yüzde 56,68 oranında bir artış gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında, meyvede yüzde 61,92 ile son 10 yılın en sert düşüşü gözlemlendi. ATB’den yapılan açıklamada, ürün miktarlarındaki azalmaların fiyat artışlarını tetiklediği ifade edilerek, arz azalmasının piyasada etkili olduğu vurgulandı.

MAYIS AYINA ÖZEL FİYAT GRAFİĞİ

Domates ve sebze işlem miktarında Mayıs ayında artışlar görülse de, fiyat endeksleri gerileme gösterdi. Mayıs ayında domatesin işlem miktarı bir önceki aya göre yüzde 1,37 artarken, fiyat endeksi yüzde 7,28 oranında düştü. Sebze miktar endeksi yüzde 10,35 artış gösterirken, fiyat endeksi yüzde 31,75 oranında azaldı. Bu durum, son 7 yılın Mayıs ayları itibarıyla sebzede ortalamanın altında bir miktar artışı ve fiyatlarda ortalama düzeyde bir azalış olarak değerlendirildi. Meyve işlem miktarında, Mayıs ayında geçen aya göre yüzde 56,68 oranında bir artış yaşanmasına rağmen, fiyat endeksinde yüzde 17,67 oranında bir gerileme oldu. Yıllık verilere göre bu durum, meyve fiyatında en düşük artış olarak kayıtlara geçti.