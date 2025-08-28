Antalya Ticaret Borsası YÖREX’i Almanya’da Düzenleyecek

YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI ALMANYA’DA DÜZENLENİYOR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Çandır, bu yıl 14. kez gerçekleştirilecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in Almanya’da yapılacağını duyurdu. “Bu yıl 19-21 Aralık tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde YÖREX’i düzenleyeceğiz. Ürünlerimizi Avrupa’daki zincir marketler, restoranlar ve ithalatçılarla buluşturacağız” diye konuştu.

EKONOMİDE ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Toplantıda, ekonomik zorluklar ve sektörlerin durumu hakkında bilgi veren Çandır, “Girdi maliyetlerindeki artış, istihdam zorlukları, yüksek faiz oranları ve finansmana erişim sıkıntıları üretimimizi ve ihracatımızı doğrudan etkiliyor. Düşük kur da rekabet gücümüzü zayıflatıyor.” dedi. Çandır, ihracat yapan üyelerinin fiyat verememe noktasına geldiğini vurgularken, “Son aylarda iflas ve konkordato haberleri sıkça gündeme geliyor. İlk 1000 sanayi kuruluşunun önemli bir kısmı zarar açıklamış durumda.” ifadesini kullandı. Uygun faizli kredi ve kur desteği talep eden Çandır, “Bu konuda mekanizmaların ivedilikle devreye alınmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Nefes Kredisi VE ENFLASYON ORANI

TOBB’un Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın izniyle başlattığı Nefes Kredisi’nin kısa sürede tüketildiğine dikkat çeken Çandır, “Bu durum, piyasada nakde erişimin hayati önemini gösteriyor.” dedi. Ayrıca, enflasyonun kabul edilemez seviyelerde olduğuna vurgu yaparak, “Uygulanan dezenflasyon politikaları, talebi daraltmaya yönelik. Yüzde 33 seviyesindeki enflasyon, dünya ortalamasının çok üzerindedir.” ifadesini kullandı. Tarım sektöründeki sıkıntıları ve rekabet gücündeki kayıpları da dile getiren Çandır, “Fiyatlarımız, rakiplerimize göre en az yüzde 30 daha pahalı. Bu durum tarım sektörünü zor duruma sokuyor.” diye belirtti.

VERİMLİLİKTE ARTIŞ VE YAPISAL DÖNÜŞÜM İHTİYACI

Tarım sektörünün son 10 yılda verimliliğini artırdığına dikkat çeken Çandır, “Üretim alanları yüzde 20 daralmışken, verimlilikte artış sağlanabiliyorsa, bu tamamen verimlilik artışının sonucudur.” dedi. Ancak toplam faktör verimliliğinde geride kalındığını söyleyen Çandır, “Yapısal dönüşüm politikalarına ihtiyaç var. Bu önerilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

İSTİHDAMDAKİ DURUM VE ÇÖZÜMLER

Çandır, Antalya’nın Türkiye istihdamında yüzde 4,8 paya sahip olduğunu belirti ve kadın istihdam oranının da yüksek olduğunu vurguladı. “Katıldığımız zirvelerle sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi rapor haline getirip karar vericilere sunacağız.” dedi. Antalya’nın tarım ve turizm merkezli ekonomisi hakkında bilgi verirken, “Dünya dijitalleşiyor. Antalya’nın bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor.” diyerek, uluslararası bir Dijital Tarım Zirvesi düzenleneceğini belirtti.

UKRAYNA’DAN GELEN ENGELLER VE E REÇETE SİSTEMİ

Ukrayna’nın Türkiye’den domates ve salatalık için uyguladığı anti-damping kararını eleştiren Çandır, bunun Antalya’ya olan etkilerini de vurguladı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın e-reçete sistemine geçişinin sorunlarına dikkat çekerek, “Bu sistem parsel ve veraset sorunları yaşayan üreticilerimiz için riskler taşıyor.” dedi.

KEÇİ ÇALIŞTAYI VE TİCARİ TEMASLAR

Antalya Ticaret Borsası olarak Arnavutluk’ta ticari temaslarda bulunduklarını hatırlatan Çandır, yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti. “19 Eylül’de Uluslararası Keçi Çalıştayı düzenleyeceğiz. Tüm üreticileri bu çalıştaya davet ediyorum.” dedi.

Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenleyeceği yangın güvenliği toplantısına tüm iş insanlarını davet etti ve YÖREX fuarına katılmaya teşvik etti. “Binlerce yıllık Anadolu’nun el emeği ve göz nuru ürünlerini tanıtmak için tüm üreticilerimizi YÖREX’te yer almaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.