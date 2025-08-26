Antalya Ticaret Odası Üyesi Hacısüleyman Uyardı

EMLAK VERGİSİ ARTIŞLARI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2026-2029 döneminde geçerli olacak emlak vergisi rayiç bedellerindeki olağanüstü artışların hem iş dünyasını hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını vurguladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Emlak Rayiç Bedelleri Değerlendirme toplantısında, yeni rayiç bedelleri kamuoyuna sunuldu.

OLAĞANÜSTÜ ARTIRIMLARIN ETKİLERİ

Hacısüleyman, rayiç bedellerdeki artışların “adil olmadığını” belirterek, “Bu artış mükelleflerin ödeme kapasitesini zorlayacak, kira ve tapu harçlarını da doğrudan etkileyecek, dolaylı olarak enflasyonu artıracaktır” ifadelerini kullandı. Açıklanan yeni rayiç bedellerinin özellikle Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde olağanüstü seviyelere ulaştığını söyleyen Hacısüleyman, “Altınkum Mahallesi’nde 6 bin 362 TL olan rayiç bedel 60 bin TL’ye, Kepez Ahatlı’da 279 TL olan rayiç bedel 6 bin 500 TL’ye çıkmıştır. Bu artışlar piyasadaki gerçeklerle uyumlu değildir” diye ekledi.

DAVA AÇMA HAKKI VE GEÇMİŞTEKİ DAVA SÜRECİ

Hacısüleyman, mükelleflerin vergi mahkemelerinde dava açma haklarına dikkat çekerek, “7 Eylül dava açma süresi için son gündür. İş dünyasına tavsiyemiz, sadece iptal istemiyle yetinmeyip mahkemenin yeni değeri belirlemesini de talep etmeleridir” dedi. 2017’de yaşanan benzer bir dava sürecinde artış oranlarının yasal bir düzenleme ile yüzde 50 ile sınırlı kaldığını hatırlatan Hacısüleyman, “Benzer bir düzenleme yapılması hem belirsizlikleri ortadan kaldıracak hem de mahkemelerin yükünü azaltacaktır. Vergi oranlarının makul seviyelere çekilmesi hem vatandaş hem de iş dünyası için zorunludur” şeklinde konuştu.