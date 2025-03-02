Antalya Ticaret Platformu Üye Toplantısı Yapıldı

ANTALYA TİCARET PLATFORMU ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

“Güçlü Ticaret için Güçlü İş Birliği” sloganı ile yola çıkan Antalya Ticaret Platformu (ATİP), üye istişare toplantısını yaptı. Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2025 yılına dair planlanan projeler ele alındı. ATİP Yönetim Kurulu Başkanı Av. Rafet Aslan, yönetim kurulu üyeleri ve ATİP üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda 2024 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında katılımcılara detaylı bilgi sundu.

EĞİTİMLER VE YURT DIŞI BAĞLANTILARI

2024 yılı boyunca ön muhasebe eğitimleri düzenleyerek, finansal bilince katkıda bulunmak için çaba gösterdiklerini belirten Aslan, “Yıl boyunca Antalya’da yaşayan iş insanlarımızın yurtdışı bağlantıları ile iş hacminin genişletilmesi adına gerek yaptığımız yurtdışı ziyaretleri ile gerekse konsolosluk ziyaretleri ile uluslararası bağlantılarımızı güçlendirmeyi hedefledik. Bu yolda son derece önemli adımlar attık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, devlet destek projeleri ile üyelerine yeni fırsatlar sunmanın yanı sıra aylık arsa yatırımları ile geleceğe yönelik sağlam adımlar attıklarını da vurguladı.

GÜÇLÜ PROJELER VE İŞ BİRLİKLERİ HedefLENİYOR

2025 yılı için daha büyük projeler ve daha güçlü iş birlikleri ile ilerlemeyi planladıklarının altını çizen Aslan, ticari büyümeyi hızlandıracak projeler için sağlam bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Toplantının sonunda, üyelerin büyük bir ilgi gösterdiği yemekli etkinlik ATİP Üyesi Hüseyin Merviş’in “Aidiyet Duygusu” başlıklı sunumu ile sona erdi.