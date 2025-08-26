Antalya, Toplu Taşıma Denetimlerini Sürdürüyor

KLIMA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının klima sistemlerini denetlemeye devam ediyor. Belediyeden gelen bilgilere göre, ulaşım, zabıta ve trafik ekipleri, Kepez ilçesinde bulunan halk otobüslerine yönelik bir denetim gerçekleştirdi.

DENETİMİN DETAYLARI

Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi’nin işbirliğiyle yapılan denetimlerde, otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları ve havalı kornaları titizlikle kontrol edildi. Bu denetimlerin amacı, yolcuların güvenli, konforlu ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak.