Antalya, Toplu Taşıma Denetimlerini Sürdürüyor

KLIMA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının klima sistemlerini denetlemeye devam ediyor. Belediyeden gelen bilgilere göre, ulaşım, zabıta ve trafik ekipleri, Kepez ilçesinde bulunan halk otobüslerine yönelik bir denetim gerçekleştirdi.

DENETİMİN DETAYLARI

Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi’nin işbirliğiyle yapılan denetimlerde, otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları ve havalı kornaları titizlikle kontrol edildi. Bu denetimlerin amacı, yolcuların güvenli, konforlu ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak.

ÖNEMLİ

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

