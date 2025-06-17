Antalya Vali Şahin, ADG Toplantısında. Kepez Kavşağı Temmuz’da Açılacak. Antalya, Türkiye’nin Lokomotifi Olacak

VALİ ŞAHİN ANTALYA DAYANIŞMA GRUBU’NDA

Bu hafta Antalya Dayanışma Grubu’nun toplantısında Antalya Valisi Hulusi Şahin konuk oldu. Vali Şahin, “Antalya’nın komşu illerle bağlantısı noktasında son derece önem arz eden Kepez Kavşağı’nda şu anda önemli bir yol kat edildi. Temmuz ayı itibariyle kullanıma açılması planlanıyor” ifadelerini kullandı. Açılışları düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda birbirinden önemli konukları ağırlayan Antalya Dayanışma Grubu, Su Otel’de gündeme dair sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar yaptı. Vali Şahin, Antalya’nın turizm ve tarım gibi birçok alanda Türkiye’nin lokomotifi konumunda olduğunu belirtti ve kentin huzuru, güvenliği ile refahı için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

KEPEZ KAVŞAĞI’NIN AÇILIŞI

Son dönemde Antalya’daki trafik sorununa dikkat çeken Vali Hulusi Şahin, çözüm için çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi. Şehir içindeki trafiği kolaylaştıracak 4 önemli kavşak projesi olduğunu ifade eden Şahin, “Kepez Kavşağı’nda önemli bir yol kat edildi. Temmuz ayı itibariyle kullanıma açılması planlanıyor. Daha sonra diğer kavşaklardaki çalışmalar hızlandırılacak” dedi.

EXPO ALANININ GELECEĞİ

Grup üyelerinin Expo alanının geleceğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Vali Şahin, “100 dönümlük bir alan üzerinde duruyoruz. Bu alanla ilgili medyada değişik görüşler var. Bazıları üniversite olarak kullanılmasını istiyor, bazıları ise Silikon Vadisi tarzında bir bilişim merkezi öneriyor. Henüz atılan bir adım yok ama benim düşüncem tarımı içeren bir tema park olarak kullanılmasının gerektiği yönünde. Ancak bunun için ciddi bir yatırıma ve yatırımcıya ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.

KALEİÇİ VE MENDİREK ÇALIŞMALARI

Kaleiçi’nin önemine değinen Vali Şahin, “Kaleiçi ile ilgili projelerimiz mevcut. Bir tabela kirliliği sorunu var. Bu konuda Kaymakamımız çalışma yürütüyor. Pilot bölge olarak belirlediğimiz bir sokakta ilk çalışmamızı yapacağız. Tabela kirliliğinin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Mendirek ile ilgili de sorunların farkındayız ve çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu. Toplantı, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.