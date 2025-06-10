Antalya Valiliği, Mermerli Plajı’ında 500 TL

MERMERLİ PLAJI’NDAN TEPKİLER ÜZERİNE ÜCRET DÜZENLEMESİ

Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde yer alan Mermerli Plajı’nda uygulanan 1000 TL’lik şezlong ücreti, sosyal medya üzerinden büyük bir tepkiyle karşılaştı. Bu eleştirilerin ardından, Antalya Valiliği yeni bir karar alarak şezlong kiralama bedelini 500 TL olarak güncelledi. Plajın bir otel tarafından kiralanmasına ilişkin bir tadilat yazısı da asıldı.

YÜKSEK GİREN ÜCRETLERİ ELEŞTİRİLİYOR

Mermerli Plajı’nda 1000 TL’lik şezlong ücretinin uygulanması, yaz sezonunda kentte bulunan tatilcilerden eleştiri topladı. Bayram için tatil yapan bazı kişiler, plajın giriş ücretinin yanı sıra yiyecek ve içecek fiyatlarının da yüksek olduğunu dile getirdi. Tepkilerin artmasının ardından Antalya Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şezlong ücretinin 500 TL olarak uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.

KİRALAMA ÜCRETİ BELİRLENİYOR

Valilik açıklamasında, Mermerli Plajı’nın 28 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait bir firma tarafından ‘herkese açık’ olmak kaydıyla kiralandığı ifade edildi. Günlük şezlong kiralama ücretinin ise Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde uygulanan fiyatlar dikkate alınarak belirlendiği belirtildi. Ayrıca, işletmeci firma ile yapılan görüşmeler sonucunda şezlong günlük kira bedelinin 500 TL olarak kesinleştiği vurgulandı. Plajın giriş kapısına asılan ‘Tadilat nedeniyle kapalıdır’ yazısı ile ilgili işletmenin yetkilileri ise açıklama yapmak istemedi.