Antalya Valiliği’nden sıcaklık uyarısı

Ülke kavruluyor. Antalya Valiliği, kente etkisi gösterecek aşırı sıcak hava ile ilgili halkı uyardı.
Antalya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Valilik, vatandaşları aşırı sıcaklarla ilgili tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Antalya genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00’den 31 Temmuz saat 18.00’e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Kıyı kesimlerde 31 Temmuz’dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.
Valilikten yapılan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.