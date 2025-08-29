Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos’u kutladı. 30 Ağustos, bağımsızlık mücadelesinin zaferidir. Türk milleti, bu toprakları koruyacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu sürmektedir. Zafer, geleceği inşa eden temel. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN’İN MESAJI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında, cumhuriyetin müjdecisi ve milli gurur kaynağı olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünün coşku ve gurur içinde kutlandığını belirtti. 30 Ağustos’un, milletin bağımsızlık mücadelesinde kazanılan büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Şahin, şunları ifade etti: “Bin yıldır yurt tuttuğumuz bu topraklardan sökülüp atılmak istenen milletimiz, 26 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinde zafere ulaşmıştır.”

ZAFERİN TARİHİ ANLAMI

Şahin, bu zaferle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını, 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi ile Türk milletine emanet edilen bu toprakların sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya haykırdığını dile getirdi. Atatürk’ün “Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olamaz” sözünden hareketle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe ilerleyişin devam ettiğini aktardı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

“Cennet vatanımızda stratejik yatırımlar ve büyük atılımlarla güçlü ve büyük Türkiye’yi tahkim etmenin gayreti ve kararlılığımız sürüyor.” açıklamasında bulunan Şahin, Mavi Vatan’dan Gök Vatan’a, enerji, yüksek teknoloji, tarım ve diplomasi gibi birçok alanda önemli başarılara imza atıldığını vurguladı. Dünü bugüne bağlayan her başarının 30 Ağustos Büyük Zaferi’nin bir devamı olduğunu söyleyen Şahin, gençlerin yurt bilinci ve millet inancıyla büyük işler başarma kapasitesine sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

ANDIĞI İSİMLER

Vali Şahin, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, “30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun.” ifadesini kullandı.