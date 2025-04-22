Antalya Valisi Şahin, 23 Nisan’ı kutladı

ANTALYA VALİSİ’NDEN 23 NİSAN MESAJI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle özel bir mesaj yayımladı. Vali Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. yıl dönümü ile 23 Nisan’ı kutlamanın getirdiği gurur ve coşku ile ilgili düşüncelerini paylaştı. 23 Nisan 1920’nin Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Şahin, “Aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla bir kere daha, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım’ diyerek bağımsızlık iradesini tüm dünyaya kararlı ve güçlü bir şekilde duyurmuştur.” şeklinde belirtti. Bu bağımsızlık iradesinin Anadolu’da yankılanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırladığını vurguladı. Ayrıca, “105 yıldır millet iradesinin tecellisi ve tezahürü olarak yankılanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN TEMELİ

Vali Şahin, 23 Nisan’ın çocuklara adanmış bir geleceğin sembolü olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir milletin çocukları, o milletin geleceğidir” sözünü anımsatan Şahin, “İnanıyoruz ki dünyanın dört bir yanında tüm çocukların coşkuyla katıldıkları 23 Nisan, daha adil, daha özgür ve daha huzurlu bir dünyanın kapısını er geç aralayacaktır.” dedi. “Yarınlar, işte bu inançla büyüyen nesillerin ellerinde şekillenecektir.” diyerek, bu inançla tüm dünya çocuklarının mutlu, adil ve müreffeh bir dünyada büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

KAHRAMANLARIMIZI ANDI

Son olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istikbal uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet ve şükranla andığını belirtirken, milletin ve geleceğin güvencesi olan çocukların bayramını içtenlikle kutladığını ifade etti.