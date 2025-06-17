Antalya Valisi Şahin, Kepez Kavşağı’nı anlattı

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, ANTALYA DAYANIŞMA GRUBU’NDAKİ GÜNDEMİ ANLATTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, bu hafta Antalya Dayanışma Grubu’nun toplantısına katıldı. Vali Şahin, “Antalya’nın komşu illerle bağlantısı noktasında son derece önem arz eden Kepez Kavşağı’nda şu anda önemli bir yol kat edildi. Temmuz ayı itibariyle kullanıma açılması planlanıyor” şeklinde açıklamada bulundu. Antalya Dayanışma Grubu, bugüne kadar birçok önemli ismi toplantılarında ağırladı. Su Otel’de yapılan toplantıda Vali Şahin, Antalya’nın turizm ve tarımda Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurguladı ve kentin huzuru, güvenliği ve refahı için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

KEPEZ KAVŞAĞI, TEMMUZDA HİZMETE GİRECEK

Antalya’da trafiğin önemli bir sorun haline geldiğini belirten Vali Şahin, bu konuda çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı. 4 adet önemli kavşak projesi ile şehir içi trafiğin rahatlayacağını ifade eden Vali Şahin, “Antalya’nın komşu illerle bağlantısı noktasında son derece önem arz eden Kepez Kavşağı’nda şu anda önemli bir yol kat edildi. Temmuz ayı itibariyle kullanıma açılması planlanıyor. Daha sonra diğer kavşaklardaki çalışmalar hızlandırılacak” şeklinde konuştu.

EXPO ALANININ GELECEĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLER

Grup üyelerinden gelen soru üzerine EXPO alanının geleceği hakkında bilgi veren Vali Şahin, “100 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bu alanla ilgili son günlerde medyada da sıklıkla görüşler belirtiliyor. Üniversite olarak kullanılmasını isteyen var, Silikon Vadisi tarzında bir bilişim merkezi kurulmasını öneren var. Şu an için atılan bir adım yok. Ama benim düşüncem tarımı içeren tema park olarak kullanılması yönünde. Ancak bunun için de ciddi bir yatırıma ve yatırımcıya ihtiyaç var” dedi.

KALEİÇİ VE MENDİREK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Kaleiçi hakkında projelerinin bulunduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, “Kaleiçi ile ilgili projelerimiz var. Bir tabela kirliliği de söz konusu. Bununla ilgili Kaymakamımız çalışma yapıyor. Pilot bölge olarak kendimize bir sokak belirledik. İlk olarak burada çalışma yapacağız. Bu tabela kirliliğinin önüne geçmek istiyoruz. Ayrıca Mendirek ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki sorunun farkındayız ve çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz” şeklinde bilgi verdi. Toplantı, plaket takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.