Antalya Valisi Şahin Tarımı Vurguladı

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN’İN TARIM VURGUSU

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşma, ATB Başkanı Ali Çandır’ın ev sahipliğinde, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ile birlikte yedi meslek komitesinden üyelerin katılımıyla düzenlendi. Vali Şahin, toplantıda tarımın Antalya için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Çiftçi gülerse tüm ülke güler. ‘Antalya’da domates fiyatı insanların mutluluğunu belirler’ denilir. Domates iyi para ederse tüm Antalya mutlu olur. Antalya’nın ekonomisinin, ticaretinin tabana yayılan zenginliğinin ana unsuru tarımdır. Evet, büyük bir turizm şehriyiz ama tarım kadar gelir adaletini dengeleyen başka bir sektörümüz yok” dedi.

ANTALYA’NIN TARIMDAKİ ROLÜ

Şahin, Antalya Ticaret Borsası’nın tarımın gelişimindeki katkısına vurgu yaparak, “Yaptığınız iş çok değerli. Sadece Antalya değil, Türkiye tarımı için de büyük görev yapıyorsunuz. Türkiye’de örtü altı sebzenin büyük çoğunluğunu Antalya üretiyor. Bu güç demek, ama diğer yandan da sorumluluk demek. Siz tüm ülkeyi beslemek gibi ağır bir yük altındasınız. Sorumluluk sahibi olarak hareket etmeniz lazım,” şeklinde konuştu.

Antalya’nın verimlilik açısından iyi bir noktada olduğunu belirten Şahin, dijitalleşmenin yanı sıra pek çok yeni teknolojide Antalya’nın öncü bir konumda olduğunu da vurguladı. “Antalya’nın taşının, toprağının, suyunun, havasının kıymetini bilmek lazım, muhafaza edip gelecek nesillerle aktarmak lazım. Sürdürülebilir tarım önemli. Önümüzde iklim krizi var” diye ekledi.

ÜRETİM VE İSTİHDAMIN ÖNEMİ

Vali Şahin, üretimin ve istihdamın milli bir konu olduğunu belirterek, “Daha çok üretmek, istihdam sağlamak, ihraç etmek artık milli meseledir. Üretimde, ihracatta, istihdamda mütevazı olmayalım. Umarım Antalya olarak parmakla gösterilen şehir olmaya devam ederiz,” ifadelerini kullandı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in göreve gelmesinin ardından Antalya’nın sorunlarına duyarlılık gösterdiğini ve bu konularda çözüm bulmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Çandır, Borsa’nın tarım konusundaki çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Antalya Valiliği ile birlikte 19 Kasım’da Dijital Tarım Zirvesi gerçekleştireceğiz” dedi.

YEREL ÜRÜNLERE DESTEK

Yerel ürünlerin korunması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 2010 yılında başlatılan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in bu yıl 19-21 Aralık’ta Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenleneceğini belirten Çandır, “Antalya standında da yöresel ürünlerimizi sergilemek istiyoruz,” dedi. Ayrıca, et tüketimindeki sıkıntıya dikkat çekerek, “19 Eylül’de Keçi Çalıştayı düzenleyerek keçi etini gündeme getireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda, ATB komite üyeleri, tarımda işçi sıkıntısı, Ukrayna’nın domates ve salatalıkta damping kararının etkileri, sulama suyu sıkıntısı ve kırsaldan göç konularını gündeme getirdi.