Antalya’ya Beklenmedik Kar Sürprizi Yaşandı

ANTALYA ÜZERİNDEKİ KAR YAGIŞI

Antalya’nın Konya’ya bağlanan Akseki-Seydişehir karayolunda yalnızca 10 kilometrelik bir mesafede kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından, ani bir şekilde yerini yağmura bıraktı. Akseki – Seydişehir yolunda, bin 825 metre rakımlı Alacabel bölgesinde sıcaklıklar eksi derecelere düştü ve bu nedenle kar yağışı gerçekleşti.

KARAYOLLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışının etkisi gece saat 23.00 civarında Akseki-Seydişehir karayolu Battı Çıktı mevkiinde başladı ve Gidengelmez Dağları’nın eteklerine kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı kapsadı. Yoğun kar yağışı ile beraber karayolları ekipleri hemen iş makinelerini kullanarak kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Alacabel’deki kar kalınlığı bazı yerlerde 20-30 santimetreye ulaştı. Bu yoğun kar yağışı bazı sürücülerin yolda kalmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte yolda kalan araçlar yeniden yollarına devam etti. Kar yağışıyla birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.