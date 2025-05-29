Antalya’ya Dolu Yağdı, Alacabel Beyaz

ANTALYA’DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Antalya, Konya’ya bağlanan Akseki-Seydişehir karayolunda dolu yağışı kendini gösterdi ve Alacabel beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu durum, kar manzaralarını andıran görüntülere yol açtı. Yetkililer, dolunun temizlenmesi için çalışma başlattı.

DOLU YAĞIŞI 15 CM’YE ULAŞTI

1860 metre yüksekliğindeki Alacabel bölgesine saat 13.00 sularında yağan dolu, Seydişehir yönünde 3 kilometrelik bir alanda 14.00’e kadar etkili oldu. Akseki-Seydişehir karayolunda dolu kalınlığı 15 santimetreye kadar çıktı. Karla mücadele ekibi, doluların yolda birikmesini önlemek amacıyla bir saatlik bir çalışmayla bu sorunu giderdi.