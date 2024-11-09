Antalya’ya Gelen Turist Sayısı 16 Milyonu Aştı

TURİZM HEDİFİ REVİZE EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı sonu için belirledikleri ziyaretçi hedefini 61 milyon olarak güncellediklerini hatırlatarak, bu rakamın da geçileceğini bildirdi. Ersoy, konuşmasını Antalya’daki Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Muratpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlunun evinde yaralı olarak bulunmasına da değinen Ersoy, bu olayın üzücü olduğunu belirterek geçmiş olsun dileğini iletti. Kongrelerin, ilçe teşkilatına yeni bir soluk getirmenin yanı sıra Antalya’nın geleceğine yönelik hedefler belirlemek için önemli olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin gücünü dünyaya gösteren bir ekip olduk” dedi.

ANTALYA DÜNYA MARKASI OLDU

Ersoy, Türkiye’yi turizm alanında bir dünya markası haline getirdiklerini ve Antalya’nın hak ettiği başarıyı elde ettiğini ifade etti. “Artık dünyanın dört bir yanından insanlar, Antalya’nın güzelliklerini görmek için bu topraklara adım atıyorlar. Bu başarının ardında sizlerin emeği, gayreti ve AK Parti’nin güçlü vizyonu var” diye ekledi. Bu yıl Antalya’nın ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Ersoy, festival ile Antalya’nın turizm alanında olduğu gibi zengin kültürel mirası ile de öne çıktığını vurguladı. 9 gün boyunca 77’den fazla farklı noktada 285’ten fazla etkinlikle kenti bir kültür merkezi haline getirdiklerini belirtti.

BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Bakan Ersoy, göreve geldiğinden bu yana Türkiye’nin dört bir yanında kültür ve turizm alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarının altını çizdi. “Sadece bugünün Türkiye’sini değil, yarınların da güçlü Türkiye’sini inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla çıktığımız bu yolda, milletimize hizmet için emin adımlarla ilerliyoruz. ‘Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar’ diyerek ilerlememiz sürüyor” dedi. Antalya’nın, tarih ve doğanın mirasıyla bu büyük yürüyüşte eşsiz bir yere sahip olduğunu belirten Ersoy, “Biliyorsunuz, 2024 yılı sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize etmiştik. Bu rakamı da inşallah geçeceğiz” diye konuştu.

ANTALYA’YA GELEN TURİST SAYISI ARTIYOR

Ersoy, Türkiye’yi deniz, kum, güneş üçgeninden çıkardıklarını belirterek, “Turizmi bir adım daha ileri götürmek için gereken her hamleyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Antalya bu sene turizmde rekorlara imza attı. Yılın 10 ayında Antalya’mıza gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artarak 16 milyonu geçti” dedi. Tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Ersoy, “Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bu yıl 34 ülkeden 683 yabancı turizm profesyonelini ve basın mensubunu kentte ağırladık” ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI

Bakan Ersoy, yerel yönetimlerin görevlerini yerine getirmesini beklediklerini söyleyerek, “Antalya’nın sorunları ortada, bu noktada en büyük görevin yerel yönetimlere düştüğünü ifade etti. Yerel yönetimler, bütçelerini turistik gezilere değil hizmete ayırmalı. Biz turizmde amiral gemimiz olan Antalya’mızı tüm dünyaya tanıtıyoruz, yerel yönetimler de en kısa sürede üzerine düşenleri yerine getirmeli” dedi.

Bunun yanı sıra, Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kongrelerin bayram havasında geçtiğini belirterek, “Milletin umudu AK Parti ama bu rehavete kapılmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu. AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ise, yerel yönetimlerde AK Parti’li kadroların yer almadığı durumlarda hizmet konusunda sıkıntı yaşandığını vurguladı.