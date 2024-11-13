Antalya’ya Gelen Turist Sayısı Artıyor

ANTALYA’DA TURİST AKINI DEVAM EDİYOR

Antalya’ya olan yoğun ilgi sürüyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen derneğin geleneksel aylık toplantısında “Konaklama Sektöründe Siber Güvenlik” konusunu ele aldı.

TURİZM ÖĞRENCİLERİYLE ETKİLEŞİM SAĞLANDI

Turizm fakültelerinde eğitim gören gençlerin sorularını yanıtlayan Saatçioğlu, bu neslin turizmin geleceğini şekillendireceğine inandıklarını vurguladı. Toplantılarda öğrencilere de yer verdiklerini belirten Saatçioğlu, “Turizmde personel istihdamı için POYD yönetimi olarak önümüzdeki aylarda Anadolu’daki 11 ili ziyaret etmek istiyoruz” dedi. Ayrıca, “Öncelikli olarak deprem bölgesindeki otelcilik okullarını ve üniversiteleri ziyaret edip, derneğimizi anlatacağız. Bizim turizmde devrim yapma zamanımız bitti, evrim yapma zamanımız geldi. Bu konuda gençlerimizi oyunun içine sokmaya çalışıyoruz. Erken yaşta turizmin içinde olmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK TURİST SAYISI SEVİNDİRİYOR

Saatçioğlu, Antalya’ya gelen turist sayısının hedefledikleri yönde olduğunu belirterek, “Antalya’ya 30 Ekim itibarıyla 16 milyon 131 bin 847 turist gelmiş olması çok sevindirici. 10 aylık dönemde geçen seneye oranla 1 milyon 200 bin kişi fazla geldi. Antalya için belirlediğimiz 17 milyon turist hedefine adım adım ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Aynı zamanda erken rezervasyonların da iyi gittiğini ve İngiltere’den gelen verilere göre umut verici bir 2025 sezonu beklediklerini vurguladı.