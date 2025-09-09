Antalya’ya Turist Sayısı 11 Milyonu Aştı

TURİZMDE REKOR ZİYARETÇİ SAYISI

Antalya, turizm alanında büyük bir başarılı performans sergileyerek 2025 yılının ilk 8 ayında toplamda 11 milyon 702 bin 733 ziyaretçi ağırladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin verilerine göre, Rusya Federasyonu açık ara lider konumunu devam ettiriyor. Ancak bu pazar, büyüme hızında yavaşlama yaşayarak 2 milyon 660 bin ziyaretçi ile toplam pazarın yalnızca yüzde 24,3’ünü oluşturuyor; artış oranı ise yüzde 0,84 seviyesinde kalıyor.

Almanya, 2 milyon 200 bin ziyaretçiyle Antalya’nın pazarında ikinci sırada yer alıyor. Fakat Almanya’dan gelen turist sayısında yüzde 1,34’lük bir düşüş yaşandı. İngiltere ise, 1 milyon 116 bin ziyaretçi sayısına ulaşıp yüzde 10,2 pazar payı ile dikkat çekiyor; İngiltere pazarındaki artış oranı yüzde 0,54 düzeyinde gerçekleşti. Polonya da 913 bin ziyaretçiyle yüzde 8,3 pazar payına ulaşarak yüzde 0,82 artış kaydetti.

UKRAYNA VE LİTVANYA’DAN GELENLER ARTIYOR

Ziyaretçi değişim oranlarında Ukrayna ve Litvanya öne çıktı. Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısı, devam eden savaş ortamına rağmen yüzde 24 artışla 296 bine ulaştı. Litvanya’dan gelen ziyaretçiler de, yüzde 9,9 artışla 158 bine yükseldi. Avusturya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 5 artışla 145 bin oldu. Moldova ve Belarus da küçük artışlarla yükseliş gösterdi. Ancak Kazakistan ve Slovakya’dan gelen ziyaretçi sayısında dikkate değer düşüşler gözlemlendi.