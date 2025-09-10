Antalya’ya Yeni Emniyet Müdürü Atandı

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne yeni bir isim atandı ve göreve gelen Sabit Akın Zaimoğlu, şehrin yeni emniyet müdürü oldu. Peki, Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?

ZAİMOĞLU’NUN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Yeni Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, kariyeri boyunca elde ettiği başarılı çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca farklı takdirname belgeleriyle ödüllendiriliyor. Zaimoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 Ağustos 2023 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. 1988 yılında Polis Koleji’nden ve 1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan Dr. Zaimoğlu, İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı müddet boyunca Bursa, Diyarbakır, Konya ve Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda çeşitli rütbelerde istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde bulunmuş.

Dr. Zaimoğlu, kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde çeşitli görevlerde yer almış.