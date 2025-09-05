Antalya’ya Ziyaretçi Sayısı 11,7 Milyon

ANTALYA’YA ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağustos ayının sonu itibarıyla Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının 11,7 milyona ulaştığını duyurdu. Bakan Ersoy, “Yakın coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen turizmdeki hareketliliğin devam ettiğini; kültür-sanat ve spor etkinliklerinin de etkisiyle sezonun Ekim-Kasım aylarına kadar uzadığını görüyoruz” diyerek bu durumu değerlendirdi. Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde düzenlenen bir lansmanda, “Geleceğe Miras: Türk Arkeolojisinin Yeni Yüzyılı” projesi kapsamındaki kazı, restorasyon ve gece müzeciliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMALARI

Gece Müzeciliği çalışmalarının Türkiye genelinde 27 müze ve ören yerinde uygulamaya alındığını belirten Bakan Ersoy, Antalya’da tarihi dokularına uygun olarak ışıklandırılan antik kentlerin ve müzelerin ziyaret saatlerini de açıkladı. Patara, Side ve Aspendos antik kentlerinin yanı sıra Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi’nin artık saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebildiğini, diğer bazı antik kentlerin ve müzelerin de yaz sezonu boyunca saat 21.00’e kadar açılamaya devam ettiğini aktardı. Side Antik Kenti’nin gece müzeciliği uygulaması hakkında, “Bu muazzam kültür mirası gece ışıklandırmalarıyla adeta ikinci kez hayat bulmuştur” dedi.

GEÇEN YIL YÜZDE 17 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği çerçevesinde Side’yi 34 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Bakan Ersoy, “Türkiye genelinde 484 binden fazla ziyaretçi ağırladığımızı da bu vesileyle belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Antalya genelindeki müze ve ören yerlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 17 artarak 1,3 milyona ulaştığını vurguladı. Bu artışta gece müzeciliğinin büyük bir payı bulunduğunu söyleyerek, yerli ve yabancı misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

GELECEĞE MİRASI YAŞATMAK

Bakan Ersoy, Türk arkeolojisinin altın çağının kapılarını açan “Geleceğe Miras” projesinin önemine de dikkat çekti. Bu projenin 251 kazı alanında uygulandığını ve Türk arkeolojisinde 60 yılda gerçekleştirilen çalışmalara eşdeğer bir faaliyet yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca yoğun destek ile gerçekte muazzam bir kültürel miras çalışması yürüttüklerini belirtti.

YENİ MÜZE ÇALIŞMALARI

Bakan Ersoy, yıkılma tehlikesi altında olan bir yapıyı koruma altına alarak Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürdüklerini de belirtti. Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi olarak adlandırılan müzede çeşitli sergilerin çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Piskoposluk Mahallesi’nde açılan yeni ana sokaklarla birlikte ziyaretçilerin piskoposluk yapılarının merkezine ulaşmasının mümkün hale geldiğini belirtti.

YENİ CAZİBE NOKTALARI

Antalya’da turizmde pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla gereken her adımı attıklarını belirten Bakan Ersoy, Antalya’nın sadece deniz, kum, güneş için bir destinasyon haline gelmediğini, aynı zamanda tarihi, kültürel ve gastronomik öğeleri de bulunduran bir marka olarak kendini göstermeye başladığını söyledi.