Antalya’yı 11 Milyon Ziyaretçi Gerçekleştirdi

ANTALYA’YA ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Yılın ilk sekiz ayı içinde Antalya, toplamda 11 milyon 702 bin 733 ziyaretçi aldı. En fazla turist akışı ise Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya’dan gerçekleşti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) verileri ışığında, 2025’in ilk 8 ayında bu sayı kaydedildi. Rusya, büyüme hızında yavaşlama yaşasa da açık ara liderliğini sürdürüyor. 2 milyon 660 bin Rus ziyaretçi toplam pazarın yüzde 24,3’ünü oluşturuyor ve artış oranı yüzde 0,84’te kaldı.

ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN GELİŞLERDE DEĞİŞİMLER

Almanya 2 milyon 200 bin ziyaretçi ile yüzde 20 pazar payını elinde bulundurarak ikinci sırada yer aldı, ancak Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 1,34’lük bir düşüş gözlemlendi. İngiltere ise, Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının artmasıyla dikkat çekiyor. Bu yıl İngiltere’den gelen ziyaretçiler 1 milyon 116 bine ulaşarak yüzde 10,2’lik bir paya sahip oldu. İngiltere pazarında yüzde 0,54’lük bir artış dikkati çekiyor.

UKRAYNA VE LİTVANYA’DAN GELEN ZİYARETÇİLER

Ziyaretçi değişim oranlarında Ukrayna ve Litvanya öne çıktı. Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 24 artış göstererek 296 bine ulaştı. Savaş koşullarına rağmen Ukrayna pazarında belirgin bir toparlanma gözlemleniyor. Litvanya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 9,9 artarak 158 bine çıktı. Avusturya da yüzde 5 artışla 145 bin ziyaretçi göndermiş durumda. Bunun dışında Moldova ve Belarus’tan gelen ziyaretçiler de küçük artışlarla yükseliş kaydediyor. Bununla birlikte, Kazakistan ve Slovakya’dan gelen ziyaretçi sayılarında önemli düşüşler yaşandığı bildiriliyor.