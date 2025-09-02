Antalya, Yılın 8 Ayında, 11 Milyon Turist Ağırladı

ANTALYA’YA GELEN TURİST SAYISI ARTIYOR

Antalya, yılın 8 aylık sürecinde hava yoluyla toplamda 11 milyon 702 bin 733 yabancı turisti ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, Ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 37 bin 953 artışla 2 milyon 711 bin 395 ziyaretçi kente geldi. Antalya’ya bu süreçte en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Bu ülkeleri, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya izledi. Ağustos ayında yine geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Ukrayna’da yüzde 29, Rusya’da yüzde 6 ve Almanya pazarında ise yüzde 5 oranında bir artış gözlemlendi.

YABANCI TURİSTLERİN DAĞILIMI

1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında Antalya, 11 milyon 702 bin 733 yabancı turistin tatil rotası üzerinde önemli bir yer edindi. Bu süreçte en fazla turist gönderen ülke, 2 milyon 664 bin 54 turistle Rusya oldu. Rusya’yı, 2 milyon 205 bin 309 ziyaretçi ile Almanya takip etti. Üçüncü sırada ise 1 milyon 116 bin 23 turist ile İngiltere yer aldı. Ana pazarlar arasında Rusya ve Almanya dikkat çekiyor.

REZERVASYON DURUMU İYİ YÖNDE

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, ziyaretçi hareketliliğinin devam ettiğini ve önümüzdeki aylar için rezervasyonların oldukça iyi bir durumda olduğunu ifade etti. Yorulmaz, turist yoğunluğunun birkaç ay daha süreceğini öngörüyor. “Rusya ve Almanya, Antalya’nın ana iki pazarını oluşturuyor. Arkalarından İngiltere ve Polonya geliyor” dedi.

Antalya’nın özellikle “her şey dahil” sisteminde oldukça iyi bir konumda olduğunu belirten Yorulmaz, kentte kültür ve spor gibi alternatif turizm etkenleri aracılığıyla turistleri otelden dışarı çıkardıklarını da sözlerine ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın antik kentler ve müzelere yaptığı yatırımların turizmin diverzifikasyonu açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Yorulmaz, turizmcilerin spor organizasyonları gibi etkinliklere de daha fazla ağırlık verdiğini vurguladı.