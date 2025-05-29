Antalya Yörük Türkmen Forumu Gerçekleşti

YÖRÜK TÜRKMEN BELEDİYELERİ FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali çerçevesinde, bu yıl ilk defa Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu toplantısı yapıldı. Belediyeden gelen açıklamaya göre, binlerce yıllık konar-göçer ve yerel kimlik mirasını yaşatmayı amaçlayan bu forum, Yörük ve Türkmen belediyeleri arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir kültürel işbirliği ağı kurmayı hedefliyor.

KATILIMCILAR KÜLTÜREL HEDEFLERİ PAYLAŞTI

Yurt içi ve yurt dışından belediyelerin, Yörük Türkmen dünyasının temsilcilerinin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kooperatiflerin yer aldığı forumda, Yörük ve Türkmen kültürlerinin korunmasının yanı sıra yerel yönetimlerin katkısıyla yeniden üretilmesi ve görünür hale getirilmesi yönünde hedefler belirlendi. Ayrıca, bu kültürel öğelerin kültürel diplomasi aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

BAŞKAN BÖCEK’İN AÇIKLAMALARI

Forum Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’nin Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu ile bir adım ileri gittiğini vurguladı. “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz bu forum, yurt dışından 21 belediye ve temsilci, yurt içinden ise 26 belediye başkanımızla gerçekleşiyor. Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu, kültürel işbirliğimizi güçlendirirken, yerelden başlayan büyük bir yürüyüşün ilk adımını atıyor. İlerleyen süreçte üye sayımız artmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sabit sekretarya olarak belirlendiği forumda, Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu’nun yapısı, vizyonu ve hedefleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından yapılan seçimle forumun başkan yardımcıları da belirlendi. Çolpon Ata Belediyesi Genel Sekreteri Sartbayev Talgat ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, forumun başkan yardımcılığı görevine seçildi.