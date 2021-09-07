Antalya’da 4,5 şiddetinde deprem

Denizli’nin ardından Antalya açıklarında da 4,5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı bildirildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında bugün 14.14’te bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 26 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Merkez üssü Antalya Körfezi olan depremin karaya en yakın olduğu nokta, 84 kilometre mesafeyle Kumluca.

Türkiye’nin batısında bugün sabah saatlerinde de bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü, 3.9 olarak açıklanmıştı.