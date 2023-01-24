Antalya’da korkutan deprem

Antalya açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Akdeniz Antalya açıklarında bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi.

Saat 08.59’da meydana gelen deprem deniz yüzeyinin yaklaşık 4.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.