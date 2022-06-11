Antalya’da korkutan deprem

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD’dan açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya’da saat 05.05’te deprem meydana geldi.

Alanya ilçesi açıklarında yaşanan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 14,2 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremin ilçede hissedildiğini belirterek, “İlçe genelinde deprem sonrası olumsuz ihbar almadık. Jandarma ve polis ekiplerimiz de sorumluluk alanlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı” dedi.