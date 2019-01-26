Antalya Havalimanında hortum!

Antalya Havalimanı apronunda şiddetli fırtına nedeniyle kaza meydana geldi. 2 otobüsün devrildiği kazada 12 kişini yaralandığı öğrenildi.

Antalya’da şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor.

Son olarak Antalya Havalimanı’nı hortum vurdu.

Hortum nedeniyle 2 otobüs, 1 minibüs ve 2 merdiven devrildi. 2 uçakta ve bir polis helikopterinde de hasar olduğu bildirildi.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şunları söyledi:

“Şu ana kadar 12 yaralı hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi yok. Havalimanı şu anda hava trafiğine açık. Hasarları hızlı bir şekilde giderilmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Mal ve can kaybı olmadan süreçleri birlikte yönetelim. Olumsuz hava koşullarının azalarak devam etmesini bekliyoruz.”

TRT