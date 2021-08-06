Antalya’da yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’da 10 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum” paylaşımını yaptı.

Türkiye’nin ciğerlerini yakan orman yangınları haberinin ilki 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinden gelmişti. Şehir 10 günde 21 yangınla mücadele etti.