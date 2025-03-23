Antalyalı Sporcular Türkiye Şampiyonası’na Hazırlanıyor

Rabia Gürler ve Müberra Aktürk Antalya’yı Temsil Edecek

ANTALYA’DA BİLEK GÜREŞİ HEDEFİ

Antalya’da yaşayan genç sporcular Rabia Gürler ve Müberra Aktürk, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Antalya’nın temsilcisi olacak. İki genç sporcu, nisan ayında Manisa’da gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasında sağ ve sol kol bilek güreşi müsabakalarına katılacak. 16 yaşındaki Rabia Gürler 60 kiloda, 15 yaşındaki Müberra Aktürk ise 45 kilo sıkletinde mücadele edecek. Her iki sporcu da daha önce Antalya’da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi müsabakalarında sağ kol ve sol kolda il birinciliği elde etti. Ardından Muğla’daki grup müsabakalarından da bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandılar.

ANRENÖRÜN FİKRİ

Özel olarak haftanın 2 günü bilek güreşi ekipmanları ve aparatları ile çalışan Gürler ve Aktürk, hedeflerini Avrupa ve Dünya Şampiyonası olarak belirliyor. Kızlara antrenörlük yapan Ramazan Gökay Kuzu, “Ben kendim de futbol oynarken beden eğitimi öğretmeni olan babamın teşviki ile bilek güreşine başladım” şeklinde ifade ediyor. Kuzu, Dünya şampiyonu olan hocası Ferit Osmanlı’nın yanında çalışarak kendisini geliştirdiğini vurguluyor. Kuzu, ayrıca, “Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Nisan ayında Manisa’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olarak döneceğiz” diyerek genç sporculara olan inancını dile getiriyor.

MÜBERRA’DAN TEŞVİK AÇIKLAMASI

Müberra Aktürk, arkadaşlarının kendisini spor yapması için teşvik ettiğini ve 1 yıldır bilek güreşi yaptığını belirtirken, “Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 9. sınıfta okuyorum. Bu zamana kadar yaptığım müsabakalarda hiç kaybetmedim ve birinci oldum” diyor. Ayrıca, “Her madalya aldığımda ailem ve arkadaşlarımın desteklediğini hissediyorum” ifadesinde bulunuyor. Aktürk, bilek güreşi yaptığı için bazı erkeklerden eleştiriye tabi tutulduğunu söyleyerek, “Eleştirileri dinlemiyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak” şeklinde sözlerine devam ediyor.

RABİA’DAN DESTEK VE HEDEF

Rabia Gürler, öğretmenlerinin teşviki ile bilek güreşine başladığını belirtirken, “Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 10. sınıfta okuyorum. 9. sınıfta okulda hocalarımın teşviki ile bu spora başladım” diyor. Gürler, “Hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak” diyerek geleceğe yönelik umutlarını paylaşıyor. Genç sporcuların her biri, bilek güreşinde büyük başarılar elde etme konusunda kararlılık gösteriyor.