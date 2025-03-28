Antalyaspor, Alanyaspor’u 2-1 Mağlup Etti

MAÇ SONUCU VE DETAYLAR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşen mücadelede Onvo Antalyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor’a karşı 2-1 galip geldi. Maçın ikinci yarısında çekişmeli anlar yaşandı. Özellikle 70. dakikada rakip yarı alanın sol tarafından yapılan serbest vuruş sonrasında penaltı noktasındaki Samudio’nun kafa vuruşu kaleci Ertuğrul’un kollarında kaldı.

OLAYLAR DAKİKA DAKİKA

81. dakikada Güray’ın uzak mesafeden yaptığı vuruş yine kaleci Ertuğrul ile buluşurken, hemen ardından Alanyaspor’un kalecisi Ertuğrul, sert bir geri pası kontrol edemeyip topun direğe çarpmasına neden oldu. Bu durumdan yararlanan Sam Larsson, bekletmeden Gaich’e pas attı. Gaich, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

HAKEMLER VE FUTBOLCULAR

Maçın hakemleri Burak Pakkan, Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar oldu. Antalyaspor’un 11’i ise Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 75), Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 85), Soner Dikmen, Kaluzinski, Ramzi Safuri (Gaich dk. 75), Van de Streek, Samudio (Djenepo dk. 85) ve Sam Larsson (Emrecan Uzunhan dk. 90+2) şeklindeydi. Alanyaspor’un kadrosunda ise Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti (Balkovec dk. 79), Enes Keskin, Richard (Ui-jo Hwang dk. 87), Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Efecan Karaca (Janvier dk. 46) ve Cordova (Sporar dk. 79) yer aldı.

GOLLER VE CEZALAR

Antalyaspor’un golleri Samudio (dk. 43) ve Gaich (dk. 81) ile gelirken, Alanyaspor’un golü Cordova’dan (dk. 22) geldi. Maç süresince sarı kart gören oyuncular arasında Djenepo, Gaich, Abdurrahim Dursun (Antalyaspor) ile Yusuf Özdemir ve Efecan Karaca (Alanyaspor) da yer aldı.