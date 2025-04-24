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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe Açılışı Yaptı

BAŞKAN BOZTEPE’NİN AÇIKLAMALARI

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İstanbul’da açılan UEFA temsilciliği hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun gösterdiği önemli çaba ve emeği vurguladı. UEFA, Londra ve Brüksel’in ardından 3. dış merkezini İstanbul’da açmış oldu. Açılışta basına bilgi veren Boztepe, “Dün şehrimizde yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem felaketinde herhangi bir can kaybı olmamasıyla hepimizin içi çok şükür rahat. İnşallah Allah böyle bir afetler yaşatmasın. Bugün Türk futbolu için tarihi organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NA TEŞEKKÜR

Boztepe, açılışı gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarını yakından takip ettiklerini belirtti. “Bu organizasyonu gerçekleştirmekte Türkiye Futbol Federasyonu’nun çok ciddi emeği ve çabası var. Biz de bu çabayı yakinen takip etmiş bulunuyoruz. Onlarla burada beraber olmak, bizlere nasip olması sürecin onur verici” ifadeleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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