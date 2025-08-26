Haberler

Antalyaspor, Dario Saric ile anlaştı

DARIO SARIC ANTALYASPORDA

Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, Bosna-Hersekli orta saha futbolcusu Dario Saric’i kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Antalyasporumuz, İtalya’nın Palermo takımından Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza yeniden aramıza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

YENİ SAHASINDA BAŞARI HAKKINI KAZANACAK

Dario Saric’in transferi, Antalyaspor’un oyun gücünü artıracak gibi görünüyor. Oyuncunun katılımı, takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Kulübün başarıları için Saric’in performansının belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Çorum’da 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesi'nde çıkan yangında beş ev hasar gördü, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklama olasılığı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kayseri’de Hırsızlıkta Yüzde 61 Azalma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Odası toplantısında evden hırsızlık oranının yüzde 61 azaldığını duyurdu. Bu gelişme, şehrin güvenlik durumunu olumlu yönde etkiliyor.

